OM, LOSC – Mercato : le contact entre Longoria et Campos ne serait pas coupé !

Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Vente OM, Luis Campos… À l’OM, des vieux serpents de mer finissent toujours par surgir du Vieux-Port. Alors que Frank McCourt a démenti les rumeurs d’une vente ces dernières semaines, la nomination de Pablo Longoria en qualité de président pose des questions : est-ce que le trentenaire espagnol va pouvoir gérer les affaires courantes et le mercato ?

Depuis son départ acté du LOSC, Luis Campos est sans club. À la vue de la qualité du Portugais, plusieurs cylindrées européennes se bousculeraient au portillon pour arracher sa signature. À l’OM, des supporters souhaitent son arrivée pour s’occuper des transferts. Il a également été contacté par l'AS Roma, qui serait la priorité de l'intéressé à l'heure actuelle.

Une arrivée à l’OM ne laisserait pas insensible Luis Campos. Selon le Quotidien du Sport, Pablo Longoria n’a pas coupé les contacts avec le Portugais. Frank McCourt serait séduit par le profil de Campos, qui pourrait arriver à une position surprenante : « Lors des contacts téléphoniques avec la direction de l’OM (McCourt et Longoria) au tout début du mois de mars, une solution a bel et bien été envisagée : faire appel à Luis Campos, de façon exclusive, mais davantage dans rôle de recruteur et à partir de la fin de la saison. » Pour résumer, le Portugais fait de la Roma son objectif prioritaire, mais ne ferme pas la porte à l’OM…