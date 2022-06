LOSC, OM - Mercato : Fonseca lorgne Pedrinho et contrarie déjà Sampaoli avec ce buteur prisé de L1

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Paulo Fonseca n’est pas encore arrivé sur le banc du LOSC qu’il arrive déjà avec ses idées au mercato estival. Le successeur annoncé de Jocelyn Gourvennec à Lille serait en effet intéressé par le profil de Mohamed Bayo (Clermont, 24 ans).

« Lille se serait renseigné discrètement, ces derniers jours, sur les conditions d’un transfert de l’attaquant », glisse L’Équipe dans son édition du jour. De son côté, le joueur n’aurait pas de préférence sur sa destination après avoir souhaité rester en France, l’été dernier.

Le LOSC se lâche sur Pedrinho

Le buteur de Clermont Foot, pisté par l’OM et plus récemment l’Eintracht Francfort et le Hertha Berlin, se sent maintenant plus armé pour découvrir un autre Championnat, à moins qu’un club français plus huppé ne se présente. Le club auvergnat attend 10 M€ pour le libérer au mercato.

Par ailleurs, Superesportes avance que le LOSC est sur les traces de Pedrinho (24 ans). Les Dogues auraient même formulé une offre concrète pour un transfert sec, avoisinant les 14 M€ + 4 M€ de bonus. Le milieu offensif brésilien du Shakhtar est également courtisé par l'Atlético Mineiro. Ce dossier devrait se régler d'ici la fin du mois au regard de la nouvelle directive de la FIFA au sujet des joueurs sous contrat en Ukraine et en Russie.

