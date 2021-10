LOSC, OM - Mercato : les Dogues visés par une enquête de la fédération italienne, Marseille aussi ?

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

La Gazzetta dello Sport a dévoilé un scoop ce mercredi : la Fédération italienne enquête sur 62 transferts suspects réalisés sur les deux dernières années, dont 42 concernent la seule Juventus Turin. Le mouvement ayant mis la puce à l'oreille des enquêteurs est l'échange Pjanic-Arthur entre les Bianconeri et le FC Barcelone l'été dernier. Via le jeu des écritures comptables, la Vieille Dame aurait encaissé 50 M€ de plus-value alors qu'elle a reçu 60 M€ pour Pjanic et qu'elle a acheté le Brésilien 72 M€ plus deux autres joueurs pour un total de 16,2 M€… Ces pratiques, dénoncées en Espagne mais aussi en Angleterre depuis plusieurs mois, ont pour but de présenter des bilans positifs et donc de contourner le fair-play financier.

Dans le viseur de la Fédération, on trouve le transfert de Victor Osimhen à Naples pour 71,25 M€, qui avait vu quatre joueurs inconnus du SSCN faire le chemin inverse en direction du LOSC pour une vingtaine de millions. Le président lillois, Olivier Létang, a lui-même trouvé ce mouvement, réalisé par son prédécesseur, Gérard Lopez, suspect. Mais l'OM pourrait aussi être concerné. Car personne n'a compris l'intérêt de l'échange entre Marley Aké et Franco Tongya l'hiver dernier. Echange qui avait entraîné des mouvements de fonds… Toutefois, s'il devait y avoir des sanctions dans le cadre de cette enquête, ce serait à l'encontre des clubs italiens. A moins que la FFF ne se montre solidaire de son homologue transalpine…

