LOSC, OM - Mercato : Tudor craque pour un Dogue !

L'Equipe révèle ce lundi soir que l'OM s'intéresse de près à Timothy Weah, l'attaquant du LOSC, reconverti piston par Paulo Fonseca cette saison. Le départ de Nuno Tavares, prêté par Arsenal, étant « quasiment acté », l'OM cherche des joueurs de couloirs. Et Tudor apprécierait beaucoup l'Américain.

Marseille en concurrence avec Leverkusen et Mönchengladbach pour Weah

« Capable de jouer à droite ou à gauche, en attaque ou en défense, à quatre ou cinq derrière, le fils du Ballon d'Or France Football 1995 a démontré une vraie capacité d'adaptation qui n'a pas échappé à l'état-major de l'OM et à Igor Tudor. Le technicien croate aime ce type de joueur, d'autant plus que Weah (23 ans) a également de sérieux arguments athlétiques, avec sa puissance et sa capacité à répéter les efforts, indispensables dans le style de jeu marseillais. Son profil a d'ailleurs été validé à tous les étages du club, où l'unanimité règne à son sujet », précise L'Equipe. Aucun contact n'aurait pour l'instant été initié avec le LOSC, où Weah n'a plus qu'une année de contrat. Le Bayer Leverkusen et Borussia Mönchengladbach s'intéresseraient aussi à lui.