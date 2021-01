LOSC, OM - Mercato : une ancienne piste commune mise sur le marché

Cette saison 2020/21 devait être historique pour le Celtic Glasgow. Les Hoops, qui remporté le quadruplé national ces trois dernières saisons, avaient l'occasion de décrocher un dixième titre consécutif, performance inédite dans l'histoire du football écossais. Mais entre contre-performances individuelles, un coach (Neil Lennon) en bout de course et des Rangers euphoriques, ils sont aujourd'hui largués dans la course au titre. L'heure est à la reconstruction de l'effectif et plusieurs joueurs, jugés peu motivés, sont poussés dehors.

Sa cote a chuté à 3,5 M€

Olivier Ntcham fait partie de ceux-là. Mis au placard une partie de la saison dernière après avoir fait le forcing pour rejoindre l'OM, le milieu de terrain de 24 ans en est ressorti depuis mais il n'a pas retrouvé son niveau des saisons précédentes. Sa cote, estimée par Transfermarkt, a chuté à 3,5 M€ alors que les Bhoyz en espéraient cinq fois plus ces dernières années.

Le LOSC avait également été associé à Ntcham l'hiver dernier, après que celui-ci ait inscrit le but vainqueur du Celtic sur la pelouse de la Lazio Rome en Europa League. Comme pour l'OM, le club écossais avait refusé de vendre son Français à un tarif inférieur à celui qu'il estimait juste. Douze mois plus tard, les choses ont changé et Marseille comme Lille pourraient réaliser une belle affaire avec un élément au talent reconnu.