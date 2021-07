LOSC, OM, PSG – Mercato : José Fonte bientôt avec David Luiz ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Avec l'arrivée probable de William Saliba en prêt en provenance d'Arsenal en plus de celle de Luan Peres (Santos), l'OM va être suffisamment armé en défense centrale. Libre depuis son départ des Gunners mais jugé trop gourmand par les dirigeants olympiens selon La Provence, David Luiz (34 ans) ne débarquera donc pas sur la Canebière. Mais le Brésilien pourrait se consoler sur un dernier gros contrat en Europe !

D'après Loïc Tanzi, journaliste Mercato de RMC, l'ambitieux Adana Demirspor envisage de faire signer un gros défenseur en plus des arrivées déjà actées de Younes Belhanda et Mario Balotelli. La piste de l'ancien Parisien est creusée.

Pour ce poste, Demirspor regarde chez les joueurs libres d'expérience et a une deuxième idée en tête : José Fonte (36 ans), en fin de contrat avec le LOSC où il ne s'est pas (encore) entendu sur les contours d'un nouveau bail.

