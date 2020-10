OM - Mercato : Maxime Lopez ne regrettera pas André Villas-Boas

Dans les toutes dernières heures du mercato estival, Maxime Lopez a fait le choix de quitter l'OM, son club formateur. En manque de temps de jeu sur la Canebière, le milieu relayeur a rejoint Sassuolo, pour reprendre le cours de sa progression. Mué depuis sa venue dans l'écurie de Serie A, le natif de Marseille a profité de la conférence de presse de présentation pour justifier sa décision.

Lopez a préféré le football pratiqué par De Zerbi au détriment de l'OM de Villas-Boas

Tout sourire, Maxime Lopez s'est réjoui d'évoluer sous le commandement de Roberto De Zerbi, coach de Sassuolo. « Quand on a parlé au téléphone, au bout de 5 minutes j’avais envie de jouer pour lui. Il a la même vision du foot que je peux avoir comme jouer, et lui l’a comme entraîneur. C’est ce qu’il essaye d’apporter à son équipe. J’ai vu des tonnes de match de l’équipe et c’est tout ce que j’aime dans le foot : prendre des risques."

Avant de poursuivre : "Mon ambition, c'est de retrouver le plaisir de jouer car la saison dernière, ça a été compliqué. Je n’ai pas beaucoup joué. Collectivement, faire la meilleure saison possible. L’équipe est très bien partie avec 2 victoires et un nul. » De l'autre côté des Alpes, le Minot voudra forcément donner des regrets à l'OM et à André Villas-Boas. À lui de jouer...