Mercato : l'OM a déjà pris sa décision pour Clauss en vue de l'été prochain

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

À la toute fin du dernier mercato hivernal, les dirigeants de l'Olympique de Marseille, agacés par le comportement de Jonathan Clauss, ont mis l'ancien Lensois sur le marché. Mais face au peu d'offres reçues pour l'international français, ce dernier est finalement resté à l'OM cet hiver.

Clauss sera toujours à vendre l'été prochain !

Mais alors que l'affaire Clauss a pris encore plus d'ampleur après les déclarations de Mehdi Benatia, le board olympien n'aurait pas changé d'avis pour son sort. Et pour cause, d'après le compte X La Minute OM, les dirigeants marseillais auraient déjà pris la décision de mettre en vente le natif de Strasbourg l'été prochain. "Le club a mis Jonathan Clauss sur le marché des transferts pour le prochain mercato d'été. Il ne sera pas conservé par l'OM si une offre arrive", a fait savoir le suiveur du club phocéen.

Podcast Men's Up Life