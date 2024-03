Mercato : l’OM fait bien partie des 3 priorités de Zinédine Zidane !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Thomas Gravesen. ce nom ne dit sans doute pas grand chose aux plus jeunes mais l'ancien international norvégien a pourtant fait partie de l’équipe des Galactiques du Real Madrid, où il a eu le privilège de jouer avec Zinédine Zidane entre 2005 et 2006. L’ancien joueur d’Everton a confié les volontés de Zizou en tant qu’entraîneur.

L'OM, le Real et les Bleus en ligne de mire

« J’ai parlé avec Zidane à Madrid il y a deux ans, où il m’a dit qu’il ne voulait accepter que deux emplois et demi, a-t-il déclaré à Discovery+, l’ Et ce sont Marseille, Madrid et l’équipe de France. Nous étions à Madrid il y a deux ans et il me l’a dit là-bas. Je lui ai également demandé s’il était prêt à reprendre un poste d’entraîneur. Et là, il a dit qu’il n’y avait que ces trois-là. »

