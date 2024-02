Mercato : l'OM officialise une signature, c'est une première historique !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Dans un communiqué, l'OM a annoncé ce vendredi la signature du premier contrat professionnel de son jeune milieu offensif, Gaël Lafont. "Gaël Lafont a signé aujourd’hui son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Passé par le Burel FC avant de rejoindre notre club durant la saison 2016-17 dans le cadre du programme du OM Next Generation, Gaël Lafont, né à Aix-en-Provence le 7 juin 2006, a remporté le Championnat National U17 la saison passée sous le maillot olympien. Cette saison, il évolue avec nos équipes N3 et U19 National, qui est en tête du groupe D et toujours en lice en Coupe Gambardella. Gaël Lafont est le premier joueur issu du programme OM Next Generation à signer un contrat professionnel avec l’OM", peut-on lire sur le communiqué du club phocéen.

