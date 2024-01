Mercato : Sarr a déjà donné sa réponse à Villarreal, l'OM fixe ses conditions !

Pourtant arrivé à l'Olympique de Marseille l'été dernier, Ismaïla Sarr est l'un des joueurs marseillais susceptibles de quitter le club phocéen d'ici la fin du mercato hivernal, comme l'a confié ce jeudi Pablo Longoria en marge de la présentation d'Ulisses Garcia.

Mais alors que Villarreal ferait partie des clubs intéressés par l'ailier droit sénégalais, les dirigeants olympiens auraient entamés des négociations avec le club espagnol, si l'on en croit les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, qui nous apprend, par ailleurs, qu'Ismaïla Sarr aurait déjà donné son feu vert pour un départ vers le Sous-Marin jaune. De son côté, La Tribune Olympienne croit savoir que l'OM réclamerait actuellement un prêt avec option d'achat automatique de 10 millions d'euros plus des bonus allant de 3 à 5 millions d'euros pour l'ancien Rennais.

🚨🟡 Understand Villarreal have opened talks with Olympique Marseille for Ismaila Sarr, initial proposal already on the table.



Negotiations ongoing for loan deal with buy option.



