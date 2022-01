OGC Nice - Mercato : Amavi vide son sac sur son départ de l'OM

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Après quatre ans et demi passés à l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi a quitté le club phocéen cet hiver pour faire son retour à l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le latéral gauche français a vidé son sac sur son départ de l'OM.

"La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach, je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat. Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer.Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant, je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe."

