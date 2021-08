OGC Nice, OM, LOSC - Mercato : Delort, Yilmaz, Galtier lâche deux bombes !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Andy Delort

"On est encore loin de la clôture du mercato, ce sont dans les trois derniers jours que les gens ici vont se coucher tard. Julien Fournier essaie d’anticiper tout cela, ça travaille pour ne pas être surpris par un départ de dernière minute. Delort ? Je vais être très transparent. Dimanche soir, sur Amazon, on m’a parlé de Delort. Je n’avais jamais entendu parler de Delort à Nice. J’ai posé la question à Julien Fournier qui m’a dit qu’il ne savait pas d’où ça sortait. Je lui ai dit : "est-ce que c’est une porte qui s’ouvre ?" Si oui, évidemment, je vais demander au club d’ouvrir un peu plus la porte. Je connais Delort depuis longtemps, il a plus de maturité que nos attaquants et on ne peut pas faire la saison qu’avec un attaquant de pointe. Gouiri n’est pas un attaquant de pointe. Andy coche beaucoup de cases dans ce que je recherche pour le profil. Avant dimanche soir, on n’avait jamais entendu parler de Delort à Nice. On en parle depuis et le club travaille en ce sens."

Yilmaz

"J’ai lu beaucoup de choses sur Yilmaz. Quand un bon joueur m’appelle pour me dire qu’il est intéressé pour venir travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne."