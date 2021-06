OL, LOSC, Stade Rennais, OM – Mercato : Jérémie Boga (Sassuolo) a choisi son prochain club !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jérémie Boga (24 ans) devrait quitter Sassuolo lors du mercato estival où il est courtisé par l'OM, l'OL, le LOSC et plusieurs clubs européens. Récemment, on a évoqué une réunion secrète entre l'entourage de l'ancien ailier du Stade Rennais et le club phocéen, et l'Atalanta est aussi sur le coup.

Sassuolo espère récupérer environ 30 M€. Et Boga, lui, a sa préférence. Selon Rudy Galetti, de Sky Sport, l'ancien rennais, lui souhaite rejoindre l'OM, lui qui est natif de Marseille. Affaire à suivre...