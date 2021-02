OL, OM : Juninho et Longoria veulent lancer leur Mercato d'été avec le même joueur !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le Mercato vient tout juste de fermer ses portes, il y a une semaine, mais les grandes manoeuvres se préparent, déjà, pour la saison prochaine. Et selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, l'OL et l'OM ont couché le même nom sur leurs tablettes.

Les deux Olympiques auraient dans leur viseur Elseid Hysaj, le défenseur albanais de Naples. Le joueur est en fin de contrat et il ne restera pas au Napoli. Mais un concurrent de taille serait aussi sur les rangs : le FC Séville. A suivre, donc...

Elseid #Hysaj will leave #Napoli at end of the season (expires his contract). #OlympiqueLyon, #Sevilla and #OlympiqueMarseille have shown interest for the fullback. #transfers #OL #OM