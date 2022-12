OL, OM - Mercato : encore du nouveau dans le dossier Karsdorp !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Difficile, lorsqu'on est supporter de l'OL ou de l'OM, de ne plus connaitre le nom de Rick Karsdorp. Ce dernier, latéral Néerlandais évoluant à la Roma, a défrayé la chronique il y a quelques semaines, lorsque son entraîneur, José Mourinho, a expliqué aux médias qu'il ne voulait plus entendre parler de lui. Résultat, de nombreux clubs sont venus aux renseignements. Dont, paraît-il, l'OL et l'OM.

Le dossier revient régulièrement à la Une des médias italiens depuis quelques jours. Surtout que la Juventus Turin suivrait également le Néerlandais. L'OM était néanmoins annoncé comme le favori pour récupérer le joueur à la fin du mois de décembre. Et pour cause. Selon TuttoMercatoWeb, la Juve ne propose en effet qu’un prêt sans option d’achat à la Roma. Ce qui ne correspond pas aux attentes des dirigeants romains.

On sait donc ce que les deux clubs français doivent proposer à minima pour enrôler Karsdorp cet hiver.