OM, OL - Mercato : l'un des deux Olympiques en pole pour Karsdorp !

Le dossier traine en longueur. Et bien compliqué, à cette heure, de savoir si Rick Karsdorp, le latéral de la Roma en conflit larvé avec son entraîneur, José Mourinho, va rejoindre la Ligue 1. Seule certitude, le joueur va changer d'air. Et depuis des semaines, plusieurs clubs étaient venus aux renseignements. Dont l'OM et l'OL.

Selon La Gazetta dello Sport, la Juventus Turin s'est retirée du dossier. Et ce serait, à cette heure, l'OM qui aurait le plus de chances d'accueillir le joueur. On imagine un prêt alors que la Roma souhaite récupérer un certain montrant. Les discussions vont donc se poursuivre