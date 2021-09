OL, OM - Mercato : le dossier Jérémie Boga rebondit encore

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Au début du mercato, Jérémie Boga était tout près d'un retour en France. L'ailier de 24 ans, auteur d'une grosse saison 2020/21 avec Sassuolo, souhaitait quitter l'Italie et figurait dans les petits papiers des deux Olympique. Sauf que ses dirigeants réclamaient 25 M€ pour son transfert, ce qu'aucune des deux écuries ne pouvait se permettre.

L'Atalanta Bergame était également sur le coup mais, visiblement, la Dea n'a pas réussi non plus à faire changer d'avis ses homologues de Serie A. Si bien que Boga va rester à Sassuolo, où il sera en fin de contrat en juin prochain ! Du coup, s'il ne prolonge pas d'ici là, l'OL et l'OM, son club de cœur, pourront revenir à la charge en fin de saison.

Info : Jéremie Boga ne bougera pas cet été. L'Atalanta et Sassuolo n'ont pas réussi à trouver un accord pour un transfert sec. L'international ivoirien a refusé de rejoindre Crystal Palace. pic.twitter.com/v9rlkHwFj6 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 31, 2021