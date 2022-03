OL, PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : l'OM entre dans la danse pour Ekitike (Stade de Reims)

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Avec ses 10 buts et ses 4 passes décisives, Hugo Ekitike est l'une des grandes révélations de la saison de L1. A 19 ans, l'attaquant du Stade de Reims avait préféré décliner une offre de Newcastle cet hiver, mais son avenir devrait s'écrire loin de la Champagne dès cet été.

Selon Calciomercato, Ekitike est l'une des principales cibles de l'AS Rome pour la saison prochaine, et l'OM serait également sur le coup. Mais la concurrence est terrible. Selon le Daily Mail, Tottenham est prêt à lâcher plus de 20 M€ pour le joueur, qui serait également sur les tablettes de West Ham et Arsenal. Mais aussi sur celles du Milan AC, de l'Atlético Madrid, du Real Madrid, du Barça, de l'OL et du PSG !

