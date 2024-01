OL, Stade Rennais - Mercato : l'OM arrive dans le dossier Matic !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Non, il n'a pas changé d'avis. Et le milieu de terrain serbe du Stade Rennais, Nemanja Matic, souhaite toujours quitter la Bretagne. Comme l'indique Ouest-France depuis quelques minutes sur son site internet, le joueur a réitéré sa demande aux dirigeants bretons lors de la reprise. En cause, le fait que ses enfants ne puissent pas bénéficier d'une école internationale à Rennes.

L'OM arrive

Alors que le Serbe était, paraît-il, dans les petits papiers de l'OL, venu aux renseignements, Ouest-France affirme que l'OM suit également le dossier. Et que les Phocéens pourraient être tentés de payer l'indemnité de transfert (environ 2 millions) et lui offrir un salaire conséquent.

Matic devait rencontrer son président, Olivier Cloarec, en ce début de semaine.

Podcast Men's Up Life