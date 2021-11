OM - Mercato : ce Marseillais qui croit (encore) à Gerson

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Difficile pour lui de soutenir la comparaison. Surtout quand d'autres recrues, qu'elle soient prêtées à l'OM ou qu'elles aient signé sur le long terme, confirment leur talent.

Ainsi, le Brésilien Gerson a de plus en plus de mal à soutenir la comparaison avec Mattéo Guendouzi ou William Saliba, pour ne citer qu'eux. Lent, rarement bien placé, on est avec Gerson a des années lumière du festival annoncé. Loin, très loin même des bons échos sur son rendement à Flamengo et sur son statut d'international brésilien.

De quoi, dès lors, associer Gerson à un flop industriel ? Pas nécessairement. Car pour Pablo Longoria, son président, cité par le quotidien régional, La Provence, Gerson au top "ce ne serait qu'une question de temps, de rythme et d'équilibre". Il continuerait même de croire "dur comme fer" à la réussite du joueur. Dont acte.