OM - Mercato : la révélation du début de saison va prolonger !

C'est le joueur, en personne, qui l'a confirmé il y a quelques minutes en conférence de presse. Bamba Dieng, dont l'option d'achat avait été levée par les dirigeants du club olympien avant l'été, et qui disposait donc d'un contrat de trois ans, va rester à Marseille pour un plus long bail. Et devrait également voir son salaire connaitre une très nette augmentation.

"Ma prolongation ? On a des discussions, on a trouvé un terrain d'entente, je devrais signer dans les prochains jours, je suis très content."