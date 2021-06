OM - Mercato : Longoria en passe d'abandonner une priorité

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Il y a quelques mois, alors que le mercato d'hiver occupait les esprits, le nom d'Amine Adli était revenu avec insistance. Pablo Longoria, le président de l'OM se rendant même dans la Ville Rose pour essayer d'arracher au TFC l'un de ses plus grands espoirs.

Six mois plus tard, Adli est toujours à Toulouse, en Ligue 2, et son président, Damien Comolli, est revenu sur le dossier pas plus tard qu'hier. De toute évidence, l'OM s'est déplacé sur d'autres dossiers.

"J'ai essayé de prolonger Amine Adli, j'en suis à 12 ou 13 réunions. Il n'a pas voulu, ce que je regrette. Mais c'est quelqu'un qui s'est très bien comporté, il faut le souligner. Pour l'instant, j'ai beaucoup de coups de fil, mais je n'ai aucune offre."