OM - Mercato : Longoria ferait encore le forcing pour un attaquant argentin

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

On pensait, comme beaucoup, que l'OM allait désormais vendre. Et même en nombre afin d'équilibrer ses finances. Ce n'est toujours pas le cas. Et si Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara ou encore Dario Benedetto vont peut-être trouver preneurs dans les prochains jours, Pablo Longoria, le président, tente encore et toujours de poursuivre certains dossiers.

Ce serait le cas de Giovanni Simeone. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec son club de Cagliari, Giovanni Simeone plairait bien aux dirigeants marseillais. Et d’après la Gazzetta dello Sport, les négociations entre les deux écuries avanceraient dans le bon sens.

Alors que les Sardes souhaitaient récupérer les 15 millions d’euros investis sur l’Argentin, ils seraient désormais à l’écoute concernant un prêt avec option d’achat obligatoire, une formule qu’affectionne Pablo Longoria.