OM - Mercato : précision de taille dans le dossier Jordan Amavi

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas pour Jordan Amavi. Le latéral gauche de l'OM, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le club olympien, a disparu des radars depuis des semaines, avec seulement deux apparitions en Ligue 1 cette saison. En cause, Luan Peres, arrivé cet été, et les choix de Jorge Sampaoli qui ne semble plus convaincu par l'ancien niçois.

Raison suffisante pour qu'Amavi aille chercher du temps de jeu ailleurs ? Possible. En attendant, la rumeur Fenerbahçe, en Turquie, prend peu à peu de l'épaisseur, même si aucune offre formelle n'a bien entendu été faite. Pour le compte du Phocéen, un spécialiste du football turc, Atakan Anil, en dit plus sur une éventuelle transaction entre les deux clubs.

"Il se dit en Turquie que le Fener pourrait passer à quatre vrais défenseurs, et dans cette perspective, Jordan Amavi est effectivement un élément qui correspond parfaitement. En revanche, l'OM doit accepter de le prêter, car le Fener connait des difficultés financières et il ne fera pas de gros transferts cet hiver".