OM : en pleine forme, Aubameyang s’est fixé un objectif qui va faire du bruit à Marseille

Ne demandez pas à Pierre-Emerick Aubameyang est heureux d’avoir signé à l’OM ce vendredi. La réponse est un grand OUI ! « C’est un grand soulagement après l’année galère qu’il a vécue (21 matches, 3 buts avec Chelsea). Il y avait des touches avec l’Arabie saoudite, mais quand l’OM se présente… Qui n’a jamais rêvé de jouer dans ce club ? En Afrique, d’autant plus. Je n’arrête pas de recevoir des messages du pays, assure son père Pierre Aubame dans L’Équipe. Là, il revient de quatorze jours de vacances de folie au Gabon, où il s’est régalé. Le voilà prêt. Si tu le vois pendant les vacances, tu te dis, “C’est un fou ce gars ?” (rire). Chez moi, au pays, j’ai un terrain avec une pelouse top. Et il n’arrête jamais, entraînements, matches avec des jeunes… Une fois reparti à Milan, chez son frère (Willy, ancien joueur pro), rebelote. Puis il est allé en Sardaigne dans l’école de foot du Real Madrid pour profiter. Il est né pour jouer au foot, ne veut jamais se reposer. Il est fit. »

Aubameyang attend son premier but au Vél'

En pleine forme, l’ancien attaquant de l’ASSE (34 ans) n’aspire désormais qu’à deux choses : fouler la pelouse du stade Vélodrome et y inscrire son premier but sous les couleurs marseillaises. « De ce que je sais, Marcelino joue en 4-4-2 et Pierre aime ce système, ajoute Aubame. Je suis sûr que ça va marcher à merveille. Sur nos appels, le mec (son fils) me dit : “Aux armes !” ou “Le vieux, ils ont une musique de dingue quand tu marques.” Je vous dis, il est déjà plongé dedans. Il ne lui reste qu’à marquer et il verra l’ambiance en vrai du Vélodrome. Le garçon aime tellement cette ambiance. Comme il me dit : “Tu imagines mon premier but, le boucan ?” Il se projette déjà. Et je lui ai dit que, cette année, je serais là pour hurler au stade. »

🗞️ La une du journal L'Équipe du lundi 24 juillet 2023



Lire l'édition : https://t.co/AYVIno9Hrf pic.twitter.com/QVB0WeqcQU — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 24, 2023

