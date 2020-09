OM - Mercato : Luis Henrique, la vraie pépite de Villas-Boas a de quoi enflammer les supporters

Le prochain attaquant de l’OM n’est pas encore arrivé qu’il est déjà au centre d’un bel imbroglio. Alors que le nom de Marcos Paulo était annoncé proche du club phocéen par Foot Mercato, RMC Sport croit savoir que la pépite dont parlait hier soir André Villas-Boas se nomme en réalité Luis Henrique (Botafogo, 18 ans) !

« L’attaquant de 18 ans, qui appartient au club de Três Passos Atlético Clube preté à Botafogo, va s’envoler du Bresil ce lundi soir, assure Mohamed Bouhafsi. Selon une source interne à Botafogo, ‘Luis n’a pas joué dimanche avec nous pour son transfert. Il prépare son arrivée à l’OM et a dit au revoir à ses coéquipiers.’» Le joueur doit arriver mardi soir à Marseille afin de passer la visite médicale mercredi à l’OM. Le prix du transfert de l’attaquant avoisine les 10 millions d’euros. Luis Henrique va s’engager jusqu’en juin 2025 avec l’OM. » Considéré comme un espoir du football brésilien, Henrique était courtisé depuis plusieurs mois par la Juventus Turin et plusieurs clubs européens.

Comme expliqué par Villas-Boas, il peut évoluer à tous les postes de l’attaque mais semble avoir une nette préférence pour le poste d’ailier. Il n’est en tout cas pas un avant-centre de fixation comme espéré par certains pour tourner autour de Dario Benedetto. « Il est plus un ailier qu’un avant-centre, explique un connaisseur du football brésilien. Il est encore très jeune, mais possède des qualités physiques spectaculaires. En revanche, il manque de discernement dans la zone de vérité. On lui prédit un grand futur. »

Eric Frosio, de L'Équipe confirme ses bonnes dispositions : « Bonne pioche ! C'est un peu cher pour un jeune qui a disputé seulement 20 matches (2 buts) avec les pros mais c'est désormais le tarif pour ce genre de profil. Attaquant puissant, rapide et habile. Il a une bonne mentalité aussi. Il va plaire au Vélodrome. » Le simple fait que la Juve se soit intéressée pourrait être un gage de sécurité pour l'OM. Encore faudrait-il savoir pourquoi la Vieille Dame a finalement fait machine arrière...

This Is Why Juventus Want To Sign Luis Henrique 2020 | Crazy Speed, Goal... https://t.co/XUlp4eXMtU via @YouTube @OMNocturnal @cedom8 @AouriRafyk @StephaneUrtis @chetbou13000