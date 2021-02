OM - Mercato : Sampaoli à Marseille dès la semaine prochaine ?

Hier soir, un média brésilien annonçait que Jorge Sampaoli étudiait la possibilité de prolonger avec l'Atlético Mineiro un contrat s'achevant le 31 décembre 2021. Dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour succéder à André Villas-Boas, l'entraîneur argentin avait pourtant clamer son envie de relever le challenge marseillais, mais aussi son désir de terminer sa mission avec le club du Minas Geiras. Ce samedi, on apprend que l'ancien disciple de Marcelo Bielsa pourrait finalement débarquer en Provence dès la semaine prochaine !

L'Atlético Mineiro joue cette nuit

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio rappelle en effet que l'Atlético Mineiro n'a plus qu'une infime chance d'être sacré champion du Brésil (7 points de retard à 3 journées de la fin). Et qu'en outre, si tout se passe bien pour lui lors du prochain match, il pourrait assurer sa qualification pour la Copa Libertadores, qui demeure l'objectif principal. Or, le prochain match de l'Atlético, c'est cette nuit (23h en France), à domicile face à Bahia.

Ainsi donc, si les planètes s'alignent pour l'OM, le club brésilien aura décroché son billet pour la C1 sud-américaine mais vu ses espoirs de titre s'envoler au terme du week-end. Sampaoli, qui vient tout juste d'être papa, pourrait alors s'envoler pour Marseille afin de signer son contrat. Car, contrairement à ce qu'affirmait le média brésilien hier, Di Marzio reste persuadé que l'Argentin veut venir en France, et non prolonger son bail avec Mineiro.