OM - Mercato : Villas-Boas vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Plus de son, plus d'image. Et ça fait maintenant quelques mois qu'André Villas-Boas, ancien entraîneur de l'OM, a disparu des radars. En cause, bien entendu, ses propos fracassants lors d'une conférence de presse qui avaient conduit le club olympien à la remercier avant le terme de son contrat.

Alors que le Mercato d'été va bientôt ouvrir ses portes, et que certains clubs pourraient être intéressés par ses services, AVB aurait déjà choisi son avenir. Et ce ne serait pas sur le banc d'une équipe européenne, mais d'une sélection. "Je vais regarder l'Euro, j'ai l'ambition de prendre en main une sélection," a ainsi lancé Villas-Boas au travers de propos relayés par le quotidien portugais, A Bola.