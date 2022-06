OM : après la DNCG, l’UEFA menace grandement le Mercato !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Quand débutera vraiment le mercato estival de l’OM ? Après un premier passage devant la DNCG, fin mai, et l’envoi de pièces complémentaires par mail plus récemment, L’Équipe fait savoir que le club phocéen attend le verdict de l’instance, a priori jeudi, dans l’espoir de ne plus voir sa masse salariale encadrée. Ce qui lui permettrait d’avoir plus de marge de manœuvre dans ses négociations et de pouvoir vraiment lancer son mercato.

En parallèle de cette décision très attendue, le quotidien sportif affirme que la chambre d’instruction de l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA lui a adressé, il y a déjà plusieurs semaines, une « demande d’informations » après avoir examiné son cas, comme celui de tous les clubs engagés dans les coupes européennes, notamment le PSG. Le club parisien assure ne pas craindre une issue défavorable après ses derniers échanges avec les membres de l’ICFC.

Une autre menace plane malgré tout sur le mercato de l’OM puisqu’une procédure pourrait éventuellement être ouverte à son encontre à l’issue de l’examen des documents étudiés. « Il y a eu des échanges et des pièces complémentaires nous ont en effet été demandées, indique-t-on à l’OM. Nous les avons données et, de notre point de vue, cela va être résolu. Nos comptes vont mieux qu’ils n’ont été. Le club est en train de revenir sur les rails. Il y a maintenant beaucoup moins de pertes et nous avons l’objectif d’être à l’équilibre la saison prochaine. »

👉🏼L’ICFC a adressé à l’OM, il y a déjà plusieurs semaines, une « demande d'informations » complémentaire sur ses comptes. Une procédure pourrait éventuellement être ouverte à son encontre. « De notre point de vue, cela va être résolu. » indique-t-on au club. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/zZTU7a1Shk — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 20, 2022

Pour résumer Alors que la DNCG devrait donner sa décision finale ce jeudi au sujet de l’OM, le club phocéen voit également émerger une menace directe de l’UEFA, qui surveille les comptes de certaines formations comme le Paris Saint-Germain.

Bastien Aubert

Rédacteur