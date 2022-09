OM : Longoria fait le bilan du mercato estival

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Avant la victoire ce samedi de l'Olympique de Marseille sur sa pelouse contre le LOSC (2-1), pour le compte de la septième journée de championnat, Pablo Longoria s'est arrêté au micro d'Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1. Ce dernier a notamment demandé au président olympien s'il avait un regret sur le mercato estival, qui a officiellement fermé ses portes le 1er septembre dernier.

"On est très satisfait"

"On est très satisfait, on voit qu'une idée de jeu se met en place. On est content. Après, dès que le mercato se ferme, il n’y a jamais de regrets", a répondu Pablo Longoria. Pour rappel, l'OM a recruté pas moins de 11 joueurs cet été. Il s'agit de Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Nuno Tavares, Issa Kaboré, Alexis Sanchez, Eric Bailly et Amine Harit.

