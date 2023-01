OM - AS Monaco : Ounahi est bien présent dans les tribunes du Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce samedi, l'Olympique de Marseille a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Angers pour le transfert d'Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain marocain ne figure donc pas dans le groupe du SCO pour le déplacement ce dimanche (15h) à Brest et est présent ce samedi dans les tribunes du Vélodrome pour assister au choc de la 20e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'AS Monaco, comme on a pu le voir sur les images captées par Canal+.

Selon les informations du journaliste de Canal+, Paul Tchoukriel, l'international marocain (17 sélections), auteur d'une grande Coupe du monde au Qatar avec les Lions de l'Atlas, devrait passer sa visite médicale ce dimanche et signer son contrat avec le club phocéen dans la foulée.