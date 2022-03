OM, ASSE, FC Nantes - Mercato : Longoria avance sur Veretout, un club de L1 le contrarie !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Jordan Veretout va-t-il faire son retour en Ligue 1 lors du mercato estival ? L’OM et extrêmement intéressé par le milieu français de l’AS Roma pour compenser un éventuel départ de Boubacar Kamara. Cependant, un autre club de Ligue un fait concurrence au club phocéen sur ce dossier.

En effet, Nicolo Schira affirme que l’AS Monaco est également intéressé par une arrivée de l’international français cet été. Le club de l’AS Roma demande 15 millions d’euros pour se séparer du milieu de terrain.

