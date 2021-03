OM, ASSE, FC Nantes - Mercato : Sampaoli victime du même couac qu’avec Mohamed et Lincoln ?

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Jorge Sampaoli prépare un mercato tonitruant cet été. Le président de l’OM, expert ès transferts en tout genre, devrait même imposer sa patte rapidement pour ramener des recrues à Jorge Sampaoli. Le chouchou du technicien argentin se nomme Arturo Vidal.

La rumeur a été éventée depuis quelques semaines et a pris un coup dans l’aile lorsque ce même Longoria a expliqué que le salaire du milieu de terrain chilien était hors de portée pour le club phocéen. Néanmoins, TMW assure que Sampaoli n’aurait pas l’intention de lâcher l’affaire... tout comme Flamengo et Galatasaray.

Flamengo et Galatasaray sur Vidal

« Fortement soutenu l’été dernier par Antonio Conte, Arturo Vidal veut rester. Il a encore un an sur son contrat mais on ne peut pas exclure qu’il s’en aille aussi, explique le média italien. Ceux qui ont manifesté un vif intérêt, c’est l’Olympique de Marseille. Sampaoli, qui était également l’entraîneur du Chili, est un de ses admirateurs et il pourrait peut-être pousser le club à essayer. Il faut également garder à l’esprit et Flamengo et Galatasaray. »

Ces deux clubs sont précisément réputés pour être très forts en négociations. Récemment, le FC Nantes l’avait appris à ses dépens cet été avec le club brésilien dans le dossier Lincoln. L’ASSE, au coude à coude avec la formation turque, avait elle dû céder pour Mostafa Mohamed cet hiver.