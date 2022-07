OM, ASSE, FC Nantes - Mercato : Tudor a validé Veretout, son arrivée à Marseille bientôt bouclée ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Quelle journée pour l’OM ! Alors que Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco pourraient débarquer aujourd’hui à Marseille, Pablo Longoria aurait également bien avancé sur l’arrivée de Jordan Veretout (AS Rome, 29 ans). Le milieu de terrain de l’AS Rome est ciblé afin de palier le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa.

Selon L’Équipe, les négociations entre les deux clubs sont en cours et pourraient aboutir rapidement, sauf contretemps. L'ancien joueur du FC Nantes et de l’ASSE est particulièrement apprécié par les dirigeants marseillais et cette piste a été validée par Igor Tudor, qui a pu l’observer de près en Italie.

Le quotidien sportif ne donne pas les détails financiers de l’opération mais précise que Veretout n’était pas le premier choix de l’OM dans l’entrejeu. Axel Witsel et Francis Coquelin, au profil plus défensif, semblaient être plus taillés pour occuper le poste de sentinelle.