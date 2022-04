OM, ASSE, Girondins - Mercato : coup de théâtre pour Alvaro Gonzalez !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Le feuilleton Alvaro Gonzalez (32 ans) n’est pas encore tout à fait terminé à l’OM. Il y a quelques semaines, on apprenait pourtant que le contrat du défenseur central espagnol aurait été résilié en interne. Et, ce, dans le plus grand des secrets... Que nenni !

Dans son édition du jour, L’Équipe explique que cette rumeur provient uniquement des agents du stoppeur ibérique mais que l’OM dément cette situation. Ce qui est plus sûr, en revanche, c’est que le club phocéen a d’ores et déjà bel et bien fait une croix sur Gonzalez.

Les prétendants ne devraient pas manquer au mercato estival. En janvier dernier, lors de la dernière fenêtre des transferts, on se rappelle que l’ASSE et le Valence FC étaient notamment venus aux renseignements. Sans compter les Girondins de Bordeaux, qui n’ont jamais trouvé les arguments pour le convaincre de se relancer en Aquitaine.

