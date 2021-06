OM, ASSE, LOSC, Stade Rennais - Mercato : Sampaoli a dégoté mieux que Saliba

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Prêté à Nice en janvier, William Saliba est sur les tablettes de l'OM et de nombreux autres clubs, notamment Newcastle et Benfica. Son avenir semble se dessiner loin de la Canebière mais un autre défenseurs londoniens intéresse l'OM, David Luiz, et l'ancien joueur du PSG a plusieurs atouts.

David Luiz est un leader, et il aime jouer dans une défense à trois

Libre, expérimenté, le défenseur de 34 ans est surtout un vrai leader, comme le confie Arthur, le responsable du compte Arsenal French Touch, au Phocéen.« Son vrai gros plus chez nous, c’était son leadership et son rapport avec les jeunes et le groupe en général. Avec Xhaka ils étaient les deux vrais leaders sur le terrain, bien plus qu’Aubameyang qui est capitaine, par exemple. ». Et au fan des Gunners d'ajouter : « En dehors il a été très important pour le développement et l’intégration des jeunes, que ce soit Martinelli ou Saka. On se souviendra surtout de son passage pour ses superbes perfs en fin de saison 19/20 quand Arteta est passé à 3 derrière, c’est là qu’il était vraiment le meilleur, et il était un des acteurs majeurs du superbe finish qui a permis de gagner la Cup. Sa dernière saison est plutôt moyenne. Il a fait certaines erreurs qui ont coûté cher ».