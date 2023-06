OM, PSG, ASSE : des Verts étaient en soutien de Galtier pour entraîner Marseille

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Sans doute une question d'heures. Et l'OM, comme attendu à ce jour, officialisera l'arrivée de Marcelino en qualité d'entraîneur de l'équipe première. Finalement choisi, le technicien espagnol a un temps été concurrencé par un certain Christophe Galtier, débarqué du PSG, et en attente de trouver un accord financier avec ses dirigeants.

Comme le rappelle l'Equipe dans son édition du jour, l'ancien entraîneur des Verts a pu compter sur pas mal de soutiens en interne à l'OM. Tous connus lors de son époque stéphanoise.

Le clan des Stéphanois

Extrait : "Le clan des Stéphanois est l’un des systèmes solaires de la galaxie Longoria, avec David Friio, ou Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, l’homme qui rend possible les mercatos de son boss. D’autres anciens de l’AS Saint-Etienne ont rejoint l’OM, dans leur sillage, et leurs réseaux s’étendent au milieu des agents made in Rhône-Alpes. Parmi eux, John Valovic-Galtier, fils adoptif de l’entraîneur parisien et conseiller sportif souvent aperçu au centre d’entraînement ou au Vélodrome ces dernières saisons. Autre connexion notable : Maître Olivier Martin, l’avocat de Galtier, qui gère aussi des dossiers juridiques pour Longoria et pour l’état-major de l’OM depuis quelques mois."