OM, ASSE - Mercato : double coup de théâtre pour De La Fuente !

Encore un feuilleton qui se termine mal dans ce mercato hivernal ! En échec du côté de l’Olympiakos, Konrad De La Fuente prêté par l’OM était à la recherche d’un nouveau challenge. Pisté par l’ASSE, l’ancien du Barça avait décidé de signer en Angleterre du côté de Hull City.

Alors qu’il devait signer hier dans le club actuellement 15e de Championship, l’opération aurait été annulée et l’ancien joueur du FC Barcelone devrait retourner à l’Olympiakos, selon les informations de Matteo Moretto. Le journaliste de Relevo explique sur Twitter que « les documents ne sont pas arrivés à temps.». Une très mauvaise nouvelle pour l’ailier international américain et l’OM.

