OM, ASSE - Mercato : les 2 possibilités qui s'offrent à Longoria pour Saliba

Auteur d'un début de saison énorme, William Saliba s'est déjà fait adopter par les supporters marseillais, de sorte que même son énorme erreur ayant offert le deuxième but à la Lazio Rome (2-2) il y a deux jours ne lui est pas reprochée. Le défenseur central fait tellement l'unanimité que Pablo Longoria souhaiterait entamer des discussions avec Arsenal pour tenter de transformer en transfert son prêt. Hier, nous avons relayé l'information du journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur selon laquelle des discussions allaient être engagées. Au Phocéen, ce dernier en a dit un peu plus…

"Les négociations devraient débuter très rapidement entre Arsenal et Marseille. Sur quelles bases ? Difficile à dire, car Edu Gaspar, le directeur technique des Gunners, ne laisse pas filtrer d'informations. Mais je pense qu'une somme autour de 25 millions d'euros pourrait constituer une base de discussions. Il ne faut pas non plus écarter la possibilité d'un nouveau prêt avec, cette fois-ci, une option d'achat définitif dans le deal." Un transfert sec ou un nouveau prêt avec option d'achat, deux solutions qui satisferaient amplement l'OM !

💬Ekrem Konur interrogé par Le Phocéen :



«Oui, Arteta veut Saliba dans son effectif la saison prochaine. Mais, de son côté, Saliba voit de - en - son futur à Arsenal. Il est convaincu d'avoir fait le bon choix en signant à l'OM car il sent que c'est là qu'il peut exploser»👍 pic.twitter.com/HaLxsGUTCV — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) November 16, 2021