OM, ASSE - Mercato : les premiers mots de Saliba

Le défenseur central formé à l’ASSE, appartenant à Arsenal s’est dit « fier de rejoindre l’un des plus grands clubs français », il a désormais « hâte d’évoluer à l’Orange Vélodrome ».

Interrogé pour le compte du site officiel du club, le natif de Bondy, région parisienne, est revenu sur ce que représente pour lui l’Olympique de Marseille. « Dans ma famille, malgré le fait que je sois issu de la région parisienne, beaucoup sont pour l’OM. Forcément ça représente beaucoup, c’est un très très très gros club, où on est obligés de mouiller le maillot. C’est une fierté d’être ici ».

Contacté par Jorge Sampaoli, l’entraineur argentin lui aurait confié qu’il le souhaitait dans son équipe, mais vouloir surtout le faire progresser. « Il a dit que j’étais un bon joueur, mais que j’avais beaucoup de choses à améliorer, et qu’avec lui j’aurais ces axes de progression pour m’améliorer ».

Après une saison réussie à Nice, William Saliba fait partie des joueurs les moins dribblés en Europe, Saliba n’a qu’un mot à la bouche : Gagner. « Mes objectifs cette année c’est de gagner, gagner, gagner, gagner, gagner, gagner le plus de matchs possibles, peu importe la compétition et faire une bonne saison, (…) je suis prêt à jouer partout ».

Face à l’arrivée de nombreux défenseurs centraux, le défenseur central de 20 ans ne semble pas inquiété : « la concurrence nous pousse à donner le meilleur de nous même, c’est une bonne chose pour nous tous ».

Sur le stade Vélodrome : « Je suis venu à 17 ans ici avec Saint-Etienne, ça me faisait peur ! C’était ma première année en pro, j’étais remplaçant, et franchement je n’avais vraiment pas envie de rentrer. Maintenant c’est bon, j’ai pris de l’expérience et cette fois je porte le maillot (ndlr : de l’OM) donc se sera forcément plus facile et plus cool de jouer à l’Orange Vélodrome. (…) J’ai hâte de mouiller ce maillot et de rendre l’appareil aux supporters ».

