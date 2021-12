OM, ASSE – Mercato : Mandanda tenté par un départ, réunion décisive avec Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'info est signée RMC : Steve Mandanda veut clarifier son avenir et à cet effet, une rencontre est prévue avec Jorge Sampaoli. « Avant de prendre une décision sur son avenir, Steve Mandanda veut savoir. Et comprendre. Savoir ce que Jorge Sampaoli envisage véritablement au poste de gardien de l'OM, et si Mandanda est définitivement devenu, dans son esprit, un numéro 2. Comprendre pourquoi ce changement et la titularisation de Pau Lopez ont eu lieu aussi soudainement. », explique RMC.

Le média soutient qu'"Il Fenomeno", sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, « a besoin de véritables réponses avant de faire un dernier choix dans sa carrière », et qu'« il devrait se décider en janvier. Certains clubs français, en quête d’expérience et d’une valeur sure à ce poste, seraient attentifs à sa situation. Toujours aimé par les supporters marseillais et par "son" Vélodrome, Mandanda n’exclut pas d’aller voir ailleurs, mais n’a pas encore pris de décision ». L'ASSE, en quête de renforts pour son opération maintien, pourrait être une possibilité. Récemment, Loïc Perrin, nouveau coordinateur sportif des Verts, avait dressé le portrait robot des recrues ciblées cet hiver. « On vise des joueurs en manque de temps de jeu dans de grands clubs et qui connaissent déjà la L1 ». Un portrait qui correspond à Mandanda, alors qu'Etienne Green, rentré dans le rang depuis le début de la saison, sera indisponible jusqu'en février. Mais pour que Mandanda se rapproche du Forez, encore faudrait-il que l'OM accepte de continuer de lui verser une bonne partie de son salaire, et que le défi proposé l'intéresse...