OM, ASSE - Mercato : nouvelle révélation de taille sur Alexis Sanchez !

On est à deux mois de l'ouverture du mercato hivernal mais, déjà, les rumeurs transferts vont bon train. L'une, venue d'Italie, concerne l'Olympique de Marseille.

Cette rumeur, donc, annonce un intérêt de l’OM pour Alexis Sanchez. L'attaquant chilien de 32 ans n'a été titularisé qu'une seule fois par Simone Inzaghi depuis le début de la saison et il aurait l'intention de quitter l'Inter Milan cet hiver. Mais l'OM, qui s'était intéressé à lui cet été, est revenu à la charge en vue du mercato hivernal.

Thibaud Vézirian, dont les supporters marseillais ont appris à se méfier, confirme l’information et ajoute même que de réelles discussions ont déjà eu lieu pour Sanchez ! En revanche, on n’a aucune nouvelle du bien fondé de cette piste récemment reliée à un possible rachat de l’ASSE par le prince cambodgien Norodom Ravichak...

EXCLUSIF: Samuel Gigot du Spartak Moscou intéresserait les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Plusieurs clubs allemands seraient également attentifs à la situation du natif d’Avignon. #MercatoOM #OlympiqueDeMarseille #Spartak — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) November 9, 2021