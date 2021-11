OM, ASSE - Mercato : revirement de situation pour William Saliba !

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

William Saliba (20 ans) a convaincu tout son monde. Très bon depuis qu’il est revenu en France, à l’OGC Nice en fin de saison dernière puis à l’OM au cours de l’exercice en cours, le défenseur central d’Arsenal est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Gunners mais son avenir n’est pas encore figé.

Le club phocéen était pourtant donné perdant ces derniers temps. Selon le journaliste Ekrem Konur, spécialiste des transferts, les dirigeants de l’OM voudraient pourtant toujours garder définitivement l'ancien stoppeur de l’ASSE. Des discussions avec Arsenal devraient même débuter prochainement.

Aucune date précise n’est donnée par notre confrère turc mais la volonté de Pablo Longoria d’exister dans le dossier Saliba est bel et bien réelle. Le joueur et Frank McCourt lui emboiteront-ils le pas ?

