OM, ASSE - Mercato : Saliba déclare sa flamme à Marseille et reçoit enfin un signal d’Arsenal

La cote de William Saliba risque de continuer à flamber sur le marché des transferts. Après ses débuts en équipe de France A, mardi contre l'Afrique du Sud (5-0) le défenseur central (21 ans) fait les beaux jours de l’OM mais ne sait pas encore de quoi son avenir sera vraiment fait en juin, lorsque son prêt s’achèvera.

« C'est sûr que je ne peux pas me contenter d'être sur le banc d'Arsenal et être content. Je veux jouer titulaire. Après, si j'entre dans la rotation en tant que remplaçant, ce n'est pas comme rester avec les moins de 23 ans et n'être jamais dans le groupe, a-t-il confié à L’Équipe. Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d'ici à la fin de saison, comme si je n'allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir. »

En parallèle, Mikel Arteta ne regrette pas de ne pas avoir donné sa chance à Saliba depuis son arrivée chez les Gunners. « Je ne lui ai pas parlé depuis (ses premiers pas avec les Bleus) mais évidemment nous sommes conscients de ce qu'il fait et de son évolution. C'est notre joueur et nous sommes contents de la décision que nous avons prise, a-t-il assuré en conférence de presse. Il obtient les minutes et l'exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n'étaient pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s'améliore. »

