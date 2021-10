OM, ASSE - Mercato : Saliba prêt à faire faux bond à Longoria ?

Zapping But! Football Club

William Saliba n’a pas joué la moindre minute à Arsenal depuis son arrivée en provenance de l’ASSE en juillet 2016. Prêté à trois reprises, le défenseur central a atterri à l’OM au mercato et est devenu une pièce maîtresse du système de Jorge Sampaoli.

Prêté sans option d’achat, le stoppeur de 20 ans a tapé dans l’œil de Longoria... qui aimerait d’ailleurs le conserver plus longtemps que prévu. « Il n’y a pas eu d’option d’achat pour des questions de timing, de mise en place. Mais la négociation est déjà en cours pour acheter Saliba », a récemment déclaré Thibaud Vézirian.

Prolongation à Arsenal pour Saliba

Problème : Saliba envisage autre chose pour la suite de sa carrière. « Il ne veut pas venir à Arsenal et rester sur le banc, ce n’est pas sa mentalité, il veut jouer pour Arsenal. La saison prochaine, il fera un dossier solide pour lui-même », a récemment fait savoir le coach sportif Nicolas Saint-Maurice à Football.london. Cette information semble se confirmer.

Fabrizio Romano a annoncé dans son podcast Here We Go qu’un retour de William Saliba était bien prévu à Arsenal à l’été 2022 et qu’une proposition de prolongation devrait même lui être formulée. Sous contrat jusqu’en 2024 chez les Gunners, l’ancien Vert pourrait la signer en cas de garantie de temps de jeu à Londres.

