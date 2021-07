OM, ASSE – Mercato : Sampaoli a débloqué un dossier indécis, Saliba a fait son choix !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

C'est ce qu'on appelle un coup de fil décisif. Si Pau Lopez (AS Roma) hésitait beaucoup et avançait des raisons personnelles pour ne pas rejoindre l'OM, Jorge Sampaoli est parvenu à transformer le dossier. D'après Gianluca Di Marzio, le spécialiste Mercato de Sky Italia, l'Espagnol devrait bel et bien rejoindre Marseille sous la forme d'un prêt payant (500 000€) avec option d'achat (15 M€).Une option qui deviendra obligatoire au 20e match de Pau Lopez sous le maillot phocéen.

Pablo Longoria n'aura donc pas besoin d'activer son plan B pour le poste qui menait à l'expérimenté portier helvète Roman Bürki (Borussia Dortmund, 30 ans), avec qui un accord était proche pour un transfert à 5 M€ selon le média allemand RNBVB.

Désormais, c'est sur le chantier du patron de défense que Pablo Longoria concentre tous ses efforts. Selon The Athletic, l'OM serait tout proche d'aboutir avec William Saliba (Arsenal, 20 ans). Disposant de plusieurs options parmi lesquelles l'OGC Nice ou encore Rennes (qu'il avait écarté), l'ancien Stéphanois aurait fait de Marseille sa priorité. Reste aux Gunners et aux Phocéens de s'entendre alors qu'Arsenal souhaite surtout que son défenseur dispute une nouvelle saison complète en France avant de revenir. Saliba fait toujours partie de la réflexion à long terme du club londonien qui l'a recruté pour près de 30 M€ il y a deux étés.

🚨 Exclusive: Arsenal defender William Saliba looks set to join Marseille on loan. Not done but 20yo has picked #OM from many options & now clubs need to agree deal. #AFC want him to get full season playing — still part of long-term thinking @TheAthleticUK https://t.co/RemZlyyb5J