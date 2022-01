OM, ASSE - Mercato : Sampaoli relance totalement l’avenir de Mandanda !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM a fait le travail hier soir à Limoges pour s’assurer une place en 8es de finale de la Coupe de France. Devant Chauvigny, à Limoges, les joueurs de Jorge Sampaoli ont fait preuve de sérieux pour venir à bout d’adversaires vaillants mais limités (3-0).

« On a fait un match avec beaucoup de sérénité, s’est félicité Sampaoli au terme du match. Ces dernières années, l’OM s’était fait sortir prématurément. On a respecté l’adversaire. On a fait un match sérieux. Dans cette compétition, je continuerai à mettre les meilleurs joueurs pour aller le plus loin possible. »

Titulaire, Steve Mandanda a célébré son 600e match sous le maillot du club phocéen et rassuré ses coéquipiers... au même titre que son entraîneur. Le coach de l’OM a ainsi pleinement relancé son avenir au mercato, lui qui serait pisté par l’ASSE cet hiver. « Ça sera lié à sa forme physique, mais s’il continue comme ça, il aura d’autres occasions », a glissé l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste. Les courtisans de Mandanda sont prévenus.

Les unes du journal L'Équipe du lundi 3 janvier



Lire le journal > https://t.co/izS0emFH5h pic.twitter.com/dtrIf1Njqx — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 2, 2022