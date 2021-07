OM, ASSE - Mercato : un adjoint de Puel se lâche sur Saliba

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Arrivé mardi matin dans la cité phocéenne, l'ancien défenseur central de l'AS Saint-Etienne, William Saliba, devrait être la prochaine recrue estivale de l'Olympique de Marseille. Arsenal et l’OM auraient trouvé un accord pour un prêt d'une saison sans option d’achat. Il ne manque plus que l'officialisation.

"Saliba peut très bien s'adapter à Marseille"

Dans un entretien accordé à La Provence, l'adjoint de Claude Puel chez les Verts, Jacky Bonnevay, s'est exprimé sur les qualités de William Saliba, se montrant confiant quant à son adaptation à l'OM.

"Le potentiel est là. Il est puissant, intelligent, possède un bon jeu de tête et il est calme sous la pression. Il comprend vite et sous un aspect qui peut paraitre lourdaud, il va plus vite qu'on ne l'imagine. Il peut très bien s'adapter à Marseille."

Si l'#OM a officialisé l'arrivée du Brésilien Luan Peres et du gardien espagnol Pau Lopez, le jeune défenseur axial formé à Saint-Etienne, qui est à Marseille depuis mardi matin, devrait vite suivre #TeamOM https://t.co/fLwyyTHKbF — La Provence OM (@OMLaProvence) July 15, 2021