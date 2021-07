OM, ASSE - Mercato : un chèque colossal bientôt dans les caisses grâce à Saliba ?

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

William Saliba pourrait bien faire coup double à l’OM. En plus de venir renforcer l’axe de la défense la saison prochaine, l’ancien stoppeur de l’ASSE aurait des chances de renflouer les caisses du club phocéen cet été. En effet, son départ à l’OM oblige Arsenal à miser sur ben White, qui sera arraché à Brighton contre un chèque d’environ 60 millions d’euros.

Un accord entre les différentes parties semblait proche et pourrait être annoncé dans le courant de la semaine. Par ricochet, Brighton se retrouverait déplumé en défense centrale avec le départ à venir de White. Pour compenser ce dernier, The Argus affirme que le club anglais envisage de miser sur un certain Duje Caleta-Car, décrit comme « celui qui a longtemps muselé l'attaque anglaise durant l'Euro. »

Les Seagulls seraient venu aux nouvelles tout récemment. Le défenseur international croate de l’OM figure dans les plans, tout comme Nathanael Phillips (Liverpool). Si l’état d’urgence n’est pas décrété à Brighton, la cote de Caleta-Car est estimée à 25 millions d’euros. Vu le chèque que devrait toucher le club anglais pour White, sûr que l’OM ne fera pas de cadeau.